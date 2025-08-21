Leverkusen holt auch Innenverteidiger Badé

Der deutsche Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich mit Innenverteidiger Loïc Badé verstärkt. Die Verpflichtung des französischen Nationalspielers gab der Werksklub am Donnerstag eine Stunde nach dem Transfer des argentinischen Offensivspielers Claudio Echeverri bekannt.

Badé kommt vom FC Sevilla und unterschrieb beim deutschen Vizemeister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.

„Mit Loïc Badé haben wir einen noch jungen, aber dennoch schon sehr erfahrenen Innenverteidiger für Bayer 04 gewonnen. Er war es gewohnt, in LaLiga in Spanien auch gegen absolute Weltklasse-Stürmer anzutreten“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: „Loïc ist physisch kompromisslos und spielintelligent, eine absolute Verstärkung unserer Verteidigungslinie. Mit dieser defensiven Gesamtbesetzung sind wir auf höchstem Niveau wettbewerbsfähig.“ Die Ablösesumme soll 25 Millionen Euro betragen, zu dieser können Boni in Höhe von vier Millionen Euro kommen.

Badé kam im Juni während des Finalturniers der Nations League im Spiel um Platz drei gegen die DFB-Elf zu seinem ersten Einsatz für Frankreich. Für Sevilla absolvierte er insgesamt 79 Spiele in der höchsten spanischen Spielklasse. Badé ist nach dem englischen U21-Europameister Jarrell Quansah der zweite Innenverteidiger, den der Werksklub nach dem Abgang von Abwehrchef Jonathan Tah in diesem Sommer verpflichtete.

Damit nimmt der Kader der Werkself kurz vor dem Bundesliga-Start am Samstag gegen Christian Ilzers TSG Hoffenheim (15.30 Uhr/live auf Sky – streame mit Sky X!) immer mehr Formen an. Zuvor hatte Bayer bereits die Verpflichtung des Kreativspielers Echeverri bekannt gegeben, der junge Argentinier (19) wird für eine Saison von Manchester City ausgeliehen. Am Donnerstag wurde dazu der Abgang von Amine Adli zum Premier-League-Klub AFC Bournemouth perfekt.

