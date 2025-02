Leverkusen holt Pflichtsieg in Kiel – Mainz und Mwene klettern

Meister Bayer Leverkusen hat in der deutschen Bundesliga seine Pflicht beim Tabellenletzten Holstein Kiel erfüllt. Das Team von Trainer Xabi Alonso kam am Samstag zu einem ungefährdeten 2:0 (2:0) gegen die überforderten Norddeutschen.

Borussia Mönchengladbach kassierte gegen Augsburg eine 0:3-(0:0)-Heimniederlage. Der VfL Wolfsburg von Trainer Ralph Hasenhüttl kam zu Hause gegen den Vorletzten VfL Bochum nur zu einem 1:1 (0:0).

Die Leverkusener mussten vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag und den Achtelfinalspielen in der Champions League gegen Bayern München nicht glänzen, um zum 21. Mal nacheinander ungeschlagen zu bleiben. Patrik Schick (9.) mit seinem 15. Saisontreffer und Amine Adli (45.) machten mit ihren Toren schon vor der Pause alles klar. Die harmlosen Kieler sind nach dem sechsten Spiel ohne Sieg weiter am Tabellenende und müssen mehr denn je fürchten, nach einem Jahr Erstklassigkeit wieder abzusteigen.

Während Kiel ohne Punkte blieb, sicherte sich der Tabellen-16. VfL Bochum mit dem 1:1 beim VfL Wolfsburg einen Zähler. Nur wenige Minuten fehlten dem VfL zum ersten Auswärtssieg in dieser Saison und verpasste eine Woche nach dem Derbysieg gegen Borussia Dortmund die nächste Überraschung knapp. Erhan Masovic brachte die Bochumer in Führung (50.), Mattias Svanberg (81.) verhinderte eine Heimpleite der Hasenhüttl-Elf, in der Patrick Wimmer bis zur 63. Minute im Einsatz war.

Augsburg siegt dank Hattrick von Claude-Maurice

Mit einem Hattrick von Alexis Claude-Maurice innerhalb einer Viertelstunde (55., 61., 70.) und einer Rekordserie hat der FC Augsburg die Abstiegszone weit hinter sich gelassen und die Erfolgsserie von Borussia Mönchengladbach beendet. Die Gäste blieben im siebenten Ligaspiel nacheinander unbesiegt, profitierten dabei aber auch von der frühen Roten Karte gegen Gladbachs Torhüter Jonas Omlin (28.). Der Österreicher Kevin Stöger musste früh für Ersatztorhüter Tobias Sippel vom Feld.

Der FSV Mainz feierte mit Philipp Mwene (bis 83.) einen 2:0-Heimsieg gegen St. Pauli (mit David Nemeth) und verbesserte sich auf Rang fünf.

(APA)/Bild: Imago