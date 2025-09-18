Leverkusen holt spätes Remis in Kopenhagen – Hütter geht in Brügge unter

Der deutsche Vizemeister Bayer Leverkusen hat einen Fehlstart in die Champions League mit Mühe verhindert. Im zweiten Match ging Trainer Adi Hütter mit der AS Monaco beim FC Brügge mit 1:4 (0:3) unter.

Leverkusen kam am Donnerstag zum Auftakt der Ligaphase beim dänischen Meister FC Kopenhagen zu einem 2:2 (0:1) und verpassten damit den zweiten Sieg im zweiten Pflichtspiel unter ihrem neuen Trainer Kasper Hjulmand.

Ein direkt verwandelter Freistoß von Alejandro Grimaldo (82.) ein Eigentor von Pantelis Hatzidiakos (90.+2) retteten der Werkself einen Punkt, nachdem Kopenhagen jeweils durch Jordan Larsson (9.) und Robert (87.) in Führung gegangen war.

Monaco vergibt frühen Elfmeter – und verliert klar

In Brügge vergab Monacos Maghnes Akliouche früh einen Foulelfmeter für die Gäste (10.). Besser machte es dann der Deutsche Nicoló Tresoldi. Der 21-Jährige, der im Sommer von Hannover 96 zu Brügge gewechselt war, erzielte bei seinem Debüt in der Königsklasse den Führungstreffer für die Belgier (32.). Noch vor der Pause brachten dann Raphael Onyedika (39.) und Kapitän Hans Vanaken (42.) das Heimteam klar auf Siegkurs.

Mamadou Diakhon (75.) erhöhte in Halbzeit zwei. Für die Hütter-Elf erzielte das einstige Barcelona-Supertalent Ansu Fati (90.+1) lediglich den Anschlusstreffer.

Die Tore zu Kopenhagen – Leverkusen:

Tor – 1:0 Jordan Larsson (9.)

Tor – 1:1 Alex Grimaldo (82.)

Tor – 2:1 Robert Silva (86.)

Tor – 2:2 Pantelis Hatzidiakos (90.+2/Eigentor)

Die Tore zu Brügge – Monaco:

Tor – 1:0 Nicolò Tresoldi (32.)

Tor – 2:0 Raphael Onyedika (39.)

Tor – 3:0 Hans Vanaken (43.)

Tor – 4:0 Mamadou Diakhon (75.)

Tor – 4:1 Ansu Fati (90.+1)

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.