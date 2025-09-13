Leverkusen lange ohne Palacios

Schlechte Nachrichten für Bayer Leverkusen: Der Bundesligist muss bis ins neue Jahr hinein auf Mittelfeldspieler Exequiel Palacios (26) verzichten.

Der Argentinier erlitt beim ersten Saisonsieg der Werkself am Freitagabend gegen Eintracht Frankfurt (3:1) eine Muskel-Sehnenverletzung im rechten Adduktorenbereich und wird in der kommenden Woche operiert. Das teilte der Vizemeister am Samstag mit.

Palacios musste gegen Frankfurt bereits in der 15. Minute ausgewechselt werden. Der neue Trainer Kasper Hjulmand hat nach seinem erfolgreichen Einstand damit gleich ein Personalproblem. Im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag kommender Woche fehlen auch die gesperrten Robert Andrich und Ezequiel Fernandez.

