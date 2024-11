Leverkusen mit Personalnot im CL-Duell mit Salzburg

Die Verletztenliste von Bayer Leverkusen wird vor dem Champions-League-Heimspiel am Dienstag (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) gegen Red Bull Salzburg immer länger.

Nach Jonas Hofmann und Topstürmer Victor Boniface fällt auch Offensivmann Martin Terrier aus. Der Franzose erlitt am Samstag im Ligaspiel gegen Heidenheim (5:2) einen Unterarmbruch und steht laut Clubangaben bis Jahresende nicht zur Verfügung. Zudem fehlen Bayer schon Amine Adli, Nordi Mukiele und Jeanuel Belocian verletzt.

Gerade in der Offensive sind die Personalsorgen damit groß. Leverkusens Hoffnungen im Sturmzentrum ruhen nach dem Ausfall von Boniface vor allem auf dem Tschechen Patrik Schick, der gegen Heidenheim in dreifacher Ausführung traf. „Wenn man ihn braucht, ist er da“, sagte Mittelfeld-Stabilisator Granit Xhaka über den Edelreservisten, der in dieser Saison erst zum dritten Mal in der Startformation stand. „Ich bin fit und will um die Chance kämpfen“, erklärte Schick, der geteilte EM-Schützenkönig von 2021.

Schick mit voller Konzentration auf Leverkusen

Zuletzt hatte Schick sogar der tschechischen Nationalmannschaft abgesagt, um sich voll und ganz auf Bayer zu konzentrieren. „Ich glaube, das war eine gute Entscheidung“, meinte der 28-Jährige, den nun auch die strauchelnden Salzburger in den Griff bekommen müssen. Bayer-Trainer Xabi Alonso hat laut eigenen Angaben ohnehin nie an Schick gezweifelt. „Wir sind froh, dass er da ist. Wir haben seine Qualitäten im Strafraum wieder gesehen“, lobte der Baske nach dem Dreierpack gegen Heidenheim.

(APA) / Bild: Imago