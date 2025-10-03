Leverkusen-Mittelfeld-Star verlängert bis 2030

Weltmeister Exequiel Palacios hat seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen vorzeitig verlängert.

Der Argentinier, dessen Kontrakt ursprünglich bis Sommer 2028 datiert war, unterschrieb beim Fußball-Bundesligisten nun bis zum 30. Juni 2030. Palacios läuft seit 2020 für Bayer auf, aktuell fehlt er der Werkself aufgrund einer Adduktorenverletzung.

Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes bezeichnete den 26 Jahre alten Mittelfeldspieler als „tragende Säule“. Palacios werde „auch künftig viel Verantwortung übernehmen beim Aufbau einer erfolgshungrigen und titelfähigen Mannschaft. Palas Wert für uns ist von Saison zu Saison gestiegen. Seine große internationale Erfahrung sowie seine herausragenden strategischen und individuellen Qualitäten als zentraler Sechser machen ihn zu einem Kernelement bei der Konstruktion eines erneut hochambitionierten Teams.“

