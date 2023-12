Leverkusen-Serie gegen Dortmund auf dem Prüfstand

Der FC Bayern hofft auf einen Leverkusener Ausrutscher bei einem Konkurrenten vergangener Tage. Während die zweitplatzierten Münchner am Samstag gegen die seit langem sieglose Union Berlin antreten (ab 15:15 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Bundesliga UHD – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass), hat der noch ungeschlagene Tabellenführer tags darauf im Schlager der Runde Borussia Dortmund zu Gast. Der zuletzt in der Champions League jubelnde BVB benötigt wohl einen vollen Erfolg, um den Anschluss an die Top-Plätze nicht vollends zu verlieren.

Bei einer Niederlage würde der Rückstand des Vierten auf den bisher ungeschlagenen Spitzenreiter auf wohl uneinholbare 13 Punkte anwachsen. Gerade gegen Leverkusen klappte es in der jüngeren Vergangenheit aber ganz gut: Vier Siege gegen die Werkself gab es für Dortmund in den vergangenen fünf Partien. Der Respekt vor dem Gegner ist aber groß. „Leverkusen ist eine Mannschaft, die man aktuell über Milan ansiedeln muss. Sie spielen einen fantastischen Fußball. In Deutschland ist das die derzeit schwerste Aufgabe“, sagte Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels.

Dortmund nimmt CL-Schwung mit

Schaffte Dortmund samt eines starken Marcel Sabitzer nach dem 3:1 in Mailand den Sprung ins Achtelfinale der Königsklasse, steht Leverkusen in der Europa League schon in der Runde der besten 16 Teams. Trainer Xabi Alonso gab sich auf Fragen zum deutschen Titelrennen eher zugeknöpft. Ziel sei immer, die drei Punkte zu holen. „Wir schauen dabei nicht auf einzelne Teams wie Dortmund, Leipzig oder Bayern, sondern nur auf das nächste Spiel. Wir denken auch nicht an den Abstand, bis Mai ist noch lange“, betonte der Spanier, der wieder auf den im Europacup geschonten Nationalspieler Florian Wirtz zurückgreifen kann.

Die Bayern wollen jedenfalls vorlegen und zumindest für einen Tag ganz oben stehen. Thomas Tuchel ging in die Offensive und forderte zum Jahresabschluss fünf Siege in fünf Pflichtspielen von seiner Mannschaft. „Wir müssen die Schlagzahl und das Tempo erhöhen, eine Schippe drauflegen. Wir wollen alle Spiele gewinnen“, sagte der Bayern-Trainer. Neben vier Runden in der Liga steht für die Münchner auch noch das CL-Spiel bei Manchester United auf dem Programm.

Trainereffekt? Union hofft auf Bjelica

Bei der Union hofft man nach 16 Pflichtspielen ohne Erfolgserlebnis auf den Trainereffekt, der sich international noch nicht einstellte. Beim 1:1 in Braga in der Champions League kassierten die Berliner beim Debüt von Neo-Coach Nenad Bjelica in Überzahl den Ausgleich. Der Kroate sah eine mental angeschlagene Mannschaft. „Wir trauen uns nicht, Pässe mit Risiko zu spielen“, sagte Bjelica über das mangelnde Selbstvertrauen beim Tabellen-Vorletzten, bei dem Christopher Trimmel in Braga auf der Bank Platz nahm. Konrad Laimer könnte bei den Bayern wieder rechts außen einlaufen.

Der drittplatzierte VfB Stuttgart tritt am Samstag im Heimspiel gegen Werder Bremen an. Der Fünfte Leipzig hat Aufsteiger Heidenheim zu Gast. Michael Gregoritsch trifft nach seinem Hattrick in der Europa League gegen Olympiakos Piräus mit dem SC Freiburg am Sonntag in Mainz an. SC-Trainer Christian Streich sagte zum Ende der Torsperre bei seinem Stürmer: „Wir wissen, was der ‚Gregerl‘ kann. Heute hat er die Tore gemacht, so ist es dann halt als Stürmer. Man muss immer an sich glauben und nicht zweifeln und zu viel reden, wenn es einmal nicht so läuft. Das ist wichtig.“

