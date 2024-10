Alonsos Vertrag ist zwar noch bis 2026 gültig, allerdings suchen die Verantwortlichen schon jetzt nach einem Nachfolger für den Erfolgstrainer. Im Verein gehen nicht wenige Leute davon aus, dass der Baske nach drei Jahren gehen wird. Bayer hat es bereits als Triumph empfunden, Alonso trotz aller Begehrlichkeiten für diese Spielzeit gehalten zu haben.

Leverkusen will allerdings auf ein Abgangsszenario vorbereitet sein und sondiert längst den Markt: Nach exklusiven Sky-Informationen sind unter anderem Stuttgart-Coach Sebastian Hoeneß (Vertrag bis 2027) und DFB-Co-Trainer Sandro Wagner (Vertrag bis Ende WM 2026) Nachfolge-Kandidaten.

Top-Kandidat Hoeneß, Wagner hat Anfragen vorliegen

Vor allem Hoeneß genießt nach Sky-Informationen sehr hohes Ansehen. Der Erfolgstrainer des VfB steht für mutigen und offensiven Fußball – eine Spielphilosophie, die Bayer sehr imponiert. Neben Hoeneß steht allerdings auch Wagner oben auf der Liste.

Vereine aus der Premier League haben sich bereits beim DFB-Co-Trainer erkundigt, auch aus der Bundesliga gibt es für Wagner Optionen. Klar ist: In Leverkusen ist der 36-Jährige sehr begehrt. DFB-Sportdirektor und Bayer-Legende Rudi Völler hat eine hohe Meinung zu ihm und gilt als Förderer. Wagner absolviert in den kommenden Wochen seinen Fußballlehrer und kann nach Abschluss im nächsten Jahr einen Cheftrainer-Posten übernehmen. Nach der EM klopfte die TSG Hoffenheim bei Wagner an – allerdings kämpft der DFB um den Nagelsmann-Assistenten.

Zwei Teams im Alonso-Rennen

Alonso ist weiterhin ein Thema bei seinem Ex-Klub Real Madrid. Dort ist aber bis 2026 Carlo Ancelotti noch gebunden. Ob er diesen erfüllen wird, ist noch unklar. Daneben ist auch Manchester City im Rennen. Die Skyblues beschäftigen sich wie auch The Athletic berichtet konkret mit Alonso. City-Sportchef Txiki Begiristain gilt als Freund von Pep Guardiola, wird die Skyblues aber nach der Saison verlassen. Man munkelt, dass dies Einfluss auf die Zukunft des City-Erfolgs-Coaches haben könnte.

Die Tür nach Liverpool ist dagegen zum aktuellen Stand zu. Die Reds sorgen auch mit Klopp-Nachfolger Arne Slot für Furore. Das Management von Alonso wollte sich auf Sky-Nachfrage nicht zu den Zukunftsgerüchten äußern.