Leverkusen und Frankfurt überwintern europäisch

Ein deutsches Bundesliga-Duo vorzeitig in der K.o-Runde: Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt überwintern dank zweier glanzloser Siege europäisch. Leverkusen sicherte sich mit einem 1:0 (0:0) bei Qarabag Agdam dank Torjäger Victor Boniface vorzeitig das Weiterkommen in der Europa League, derweil gewann Frankfurt in der Conference League 1:0 (1:0) bei HJK Helsinki.

Bundesliga-Spitzenreiter Leverkusen setzte in Baku seinen Erfolgslauf fort. Boniface sorgte in der vierten Minute der Nachspielzeit durch einen Handelfmeter nach Videobeweis für den elften Pflichtspielsieg in Folge. Platz zwei in der Gruppe H ist der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso somit nicht mehr zu nehmen, gewinnt Molde FK bei BK Häcken (21.00 Uhr) nicht, wäre die Werkself sogar als Gruppensieger direkt im Achtelfinale.

Dabei tat sich Bayer im Gegensatz zur Galavorstellung im Hinspiel schwer, ein Offensivfeuerwerk wie beim 5:1 in Leverkusen blieb aus. Der Gastgeber hielt gut dagegen, Bayer fand kaum Lösungen gegen die kompakte Defensive. Boniface sorgte jedoch für ein Happy End kurz vor Schluss.

Bei der längsten Europapokal-Reise der Vereinsgeschichte hatte Leverkusen nicht nur auf Stammspieler Edmond Tapsoba, der sich einer Hand-OP unterzieht, verzichten müssen. Auch Mittelfeldspieler Exequiel Palacios war aufgrund von leichten Knieproblemen nicht mit nach Baku gereist.

Frankfurt gegen Helsinki glanzlos

Die Frankfurter hingegen, die Helsinki im Hinspiel noch mit 6:0 abgefertigt hatten, benötigten ohne die verletzten Abwehr-Stammkräfte Robin Koch und Tuta wenig Anlaufzeit. Die SGE übernahm umgehend die Kontrolle und schnürte den etwas mutiger als im ersten Duell agierenden Gegner mehr und mehr ein, für eine kurze Unterbrechung sorgten die mitgereisten Frankfurter Fans, nachdem HJK-Spieler Santeri Hostikka von einem Becher aus dem SGE-Block getroffen worden war.

Durch ein Traumtor von Fares Chaibi (31.) ging die Eintracht gegen den finnischen Meister in Führung. Der Offensivspieler legte sich am linken Strafraumeck den Ball zurecht und schlenzte ihn in den rechten Winkel.

Da sich PAOK Saloniki und der FC Aberdeen im Parallelspiel der Gruppe G mit 2:2 (1:1) trennten, steht die Eintracht zumindest sicher in der Zwischenrunde. Am 30. November kommt es für die Eintracht zum Duell um Platz eins mit PAOK, der Gruppensieger zieht direkt ins Achtelfinale ein.

(SID/Red.)

Bild: Imago