Leverkusen unterliegt Olympiacos – Sporting schlägt PSG

Die Ergebniskrise verschärft sich: Bayer Leverkusen hat den Härtetest im Hexenkessel von Piräus nicht bestanden und muss um die K.o.-Phase in der Champions League bangen.

Die Rheinländer unterlagen beim griechischen Meister Olympiakos nach einem frühen Nackenschlag und katastrophaler Chancenverwertung mit 0:2 (0:2) und kassierten im dritten Spiel des neuen Jahres die dritte schmerzhafte Niederlage.

Mit neun Punkten hat die Werkself die Qualifikation für die Play-offs weiter in der eigenen Hand, muss in einem „Endspiel“ gegen den FC Villarreal in der kommenden Woche (28. Januar) aber höchstwahrscheinlich gewinnen. Costinha (2.) schockte Bayer früh, Mehdi Taremi (45.+1) kurz vor der Pause. Der deutsche Vizemeister, der zahlreiche gute Möglichkeiten liegen ließen, konnte sich für einen couragierten Auftritt nicht belohnen. Die Suche nach dem dringend benötigten Turnaround im neuen Jahr geht damit weiter.

PSG kassiert spätes Gegentor

Titelverteidiger Paris Saint-Germain konnte in Lissabon dagegen aus seiner drückenden Überlegenheit kein Kapital schlagen. Ein Treffer von Warren Zaire-Emery (30.) wurde nach VAR-Check aberkannt, mehr als 20 weitere Torschüsse brachten ebenfalls nichts ein. Sporting nutzte dagegen eine seiner ganz wenigen Chancen durch Luis Suarez (74.). Khvicha Kvaratskhelia (79.) gelang zwar das 1:1, Suarez schlug aber noch einmal zu (90.) und schoss Sporting in die Top acht.

Tottenham Hotspur setzte mit Danso in der Innenverteidigung die beeindruckende Heimserie auch gegen Dortmund fort. Nach dem 1:0 durch Kapitän Cristian Romero (14.) wurde Dortmunds Daniel Svensson nach einer unglücklichen Aktion ausgeschlossen (24.). Dominic Solanke (37.) erhöhte mit viel Glück in Überzahl. Tottenham, das national eine enttäuschende Saison spielt, ist damit schon seit 24 Europacup-Heimspielen ungeschlagen und hat dabei 20 Siege gefeiert. Bei Dortmund fehlte Marcel Sabitzer verletzt.

Italiens Meister SSC Napoli kam beim FC Kopenhagen gegen zehn Mann nur zu einem 1:1. Ajax Amsterdam feierte bei Villarreal einen 2:1-Sieg, das 0:1 machte der Ex-Salzburger Oscar Gloukh (61.) wett.

Beitragsbild: Imago