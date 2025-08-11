Leverkusen verpflichtet Ex-Salzburg-Torhüter

Der frühere Salzburg-Torhüter Janis Blaswich wechselt zum deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen.

Der 34-Jährige soll als neue Nummer zwei mithelfen, den Abgang von Ex-Kapitän Lukas Hradecky zu AS Monaco zu kompensieren. Blaswich spielte vergangene Saison auf Leihbasis von RB Leipzig in Salzburg und matchte sich dort mit ÖFB-Torhüter Alexander Schlager um das Einserleiberl. In Leverkusen unterzeichnete der 34-Jährige einen Zweijahresvertrag, gab der Club am Montag bekannt.

Als neuen Stammtorhüter hatte Leverkusen zuvor bereits den Niederländer Mark Flekken verpflichtet. Blaswich wurde in den vergangenen beiden Jahren zweimal ins DFB-Nationalteam einberufen, kam dort bisher aber noch nie zum Einsatz. Für Salzburg absolvierte der Deutsche 22 Pflichtspiele und war dabei unter Ex-Coach Pepijn Lijnders im Herbst 2024 auch Kapitän.

(APA/dpa) / Artikelbild: GEPA