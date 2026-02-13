Leverkusen verpflichtet serbisches Talent Damjanovic

Bayer Leverkusen hat den serbischen Junioren-Nationalspieler Aleksa Damjanovic verpflichtet.

Wie die Werkself mitteilte, kommt der Mittelstürmer im Sommer von Serbiens Meister Roter Stern Belgrad. Der 17-Jährige pendelt aktuell zwischen der ersten Mannschaft der Belgrader und dessen Farmteam Graficar in der zweiten Liga hin und her, zuvor hatte er in der U17 der Serben 39 Treffer in 47 Spielen erzielt.

Damjanovic sei „eines der vielversprechendsten Sturmtalente in Europa“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: „Er ist sehr wissbegierig und erfolgshungrig.“ Der 1,98 Meter große Linksfuß sprach von einer „fantastischen Möglichkeit, mich bei einem Top-Klub wie Bayer 04 zu entwickeln und zu verbessern. Für mich ist es genau die richtige Station, um im Sommer den Schritt ins Ausland zu wagen“, so Damnjanovic. Er sei „hochmotiviert“, sich in Leverkusen durchzusetzen.

(SID) / Bild: Imago