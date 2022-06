Leverkusen vor Verpflichtung von City-Talent

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, steht Bayer Leverkusen kurz vor der Verpflichtung eines Talents von Manchester City. Die Verpflichtung von Flügelstürmer Samuel Edozie soll in den kommenden Tagen finalisiert werden.

Man soll sich mit dem 19-Jährigen bereits auf vertragliche Details geeinigt haben. Der Rechtsfuß spielt auch in der U19-Nationalmannschaft Englands und ist auf dem linken Flügel beheimatet.

Unklar ist, ob Edozie als Alternative für den umworbenen Mykhaylo Mudrykeingeplant ist. Der Ukrainer, ebenfalls Flügelspieler, will zur Werkself wechseln, jedoch meldet sich sein Klub Shakhtar Donezk nicht mehr zurück. Man hofft angeblich auf höher dotierte Angebote als die angebotenen 20 Millionen Euro aus Deutschland. Nach Sky Infos plant Juventus Turin eine weitere Offerte.

