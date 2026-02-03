Leverkusen vs. St. Pauli: Das Viertelfinale im DFB-Pokal heute live auf Sky Sport

Bayer Leverkusen gegen den FC St. Pauli heute ab 20:15 Uhr live

Am morgigen Mittwoch Holstein Kiel gegen den VfB Stuttgart – ebenfalls ab 20:15 Uhr live

Nächste Woche Dienstag Hertha BSC – SC Freiburg und am Mittwoch Bayern München – RB Leipzig

Mit Sky X den DFB-Pokal live streamen!

Bayer Leverkusen, FC St. Pauli, Holstein Kiel, VfB Stuttgart, Hertha BSC, SC Freiburg, Bayern München und RB Leipzig: nur noch zwei Siege trennen diese acht Vereine vom großen Finale des DFB-Pokals. Die Viertelfinal-Spiele werden in dieser und in der kommenden Woche ausgetragen.

Bereits heute empfängt Bayer Leverkusen den FC St. Pauli zum ersten Viertelfinal-Duell. Leverkusen setzte sich im Achtelfinale gegen den BVB durch, während St. Pauli Borussia Mönchengladbach ausschalten konnte. Wer entscheidet das Spiel für sich und zieht ins Halbfinale ein?

Am Mittwoch begrüßt Holstein Kiel mit Stefan Schwab den amtierenden DFB-Pokal-Sieger VfB Stuttgart. Im Achtelfinale konnte Kiel den HSV nach Elfmeterschießen ausschalten und will nun auch gegen Stuttgart einen Erfolg feiern. Gelingt ihnen der Coup, oder ist Stuttgart doch eine Nummer zu groß?

Nächste Woche Dienstag tritt Hertha BSC gegen den SC Freiburg. Im Achtelfinale setzte sich Hertha im Zweitliga-Duell gegen Kaiserslautern deutlich mit 6:1 durch, während Freiburg einen 2:0-Erfolg über Darmstadt feiern konnte. Am Mittwoch trifft dann Bayern München zu Hause auf RB Leipzig mit Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald. Die Sachsen mussten sich in der Liga bereits zweimal gegen die Bayern geschlagen geben – insgesamt mit 1:11 Toren. Gelingt ihnen nun die Revanche im Pokal?

Das Viertelfinale des DFB-Pokals live bei Sky Sport

Dienstag:

20:15 Uhr: Bayer Leverkusen – FC St. Pauli auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Mittwoch:

20:15 Uhr: Holstein Kiel – VfB Stuttgart auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Dienstag, 10. Februar:

20:15 Uhr: Hertha BSC – SC Freiburg auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Mittwoch, 11. Februar:

20:15 Uhr: FC Bayern München – RB Leipzig auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Beitragsbild: Imago