Leverkusen will Rekordherbst gegen Bochum glanzvoll beenden

Am Mittwoch erfolgt in der deutschen Fußball-Bundesliga das letzte Hurra, bevor es in die gut dreiwöchige Weihnachtspause geht.

Im Zentrum steht weiterhin das Fernduell zwischen Tabellenführer Bayer Leverkusen und Meister Bayern München. Während die Truppe von Trainer Xabi Alonso daheim gegen den VfL Bochum mit Kevin Stöger vor einer Pflichtaufgabe steht, reisen die Bayern um Konrad Laimer zum VfL Wolfsburg (20.30 Uhr/alle Spiele live auf Sky – streame die Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass!).

Bleiben die Leverkusener auch gegen Bochum erfolgreich, so geht für die Werkself ein Rekordherbst zu Ende, der keine einzige Niederlage zeitigte – weder in der Liga, noch im Cup oder international. Nur bei drei der 24 Pflichtspiele (Remis in der Liga gegen München, Dortmund und Stuttgart) gingen die Rheinländer nicht als Sieger vom Platz. „Wir wollen das letzte Spiel in diesem Jahr gewinnen. Ein Sieg bedeutet den Rekord, aber das ist nicht mein Fokus“, erklärte Alonso am Dienstag.

Der Ex-Welt und -Europameister gilt längst als die heißeste Trainer-Aktie Europas, nach der bereits Real Madrid greift. „Er weiß genau, wie er mit den Spielern umgehen muss, wann er kritisieren, wann er loben muss“, erklärte Bayer-Führungsspieler Granit Xhaka. „Es ist unglaublich bereichernd, einen solchen Trainer zu haben.“ Gelingen am Mittwoch drei weitere Punkte, so bleibt der Vorsprung von mindestens vier Zählern gegenüber dem FC Bayern bei einem Spiel mehr garantiert.

Bayern gastiert in Wolfsburg

FCB-Coach Thomas Tuchel trifft derweil in Wolfsburg auf die Elf von Niko Kovac, der die Bayern 2018 und 2019 betreute. Die „Wölfe“, die auf Rang neun stehen, haben in der Liga bereits acht Mal verloren – ein machbarer Gegner also für den Rekordmeister. Unklar ist, ob Tuchel die erkrankten Leon Goretzka und Joshua Kimmich wieder an Bord haben wird. „Wir hoffen, aber es wird super eng“, sagte Tuchel.

Im Tabellenkeller empfängt Christopher Trimmels Union Berlin den 1. FC Köln mit Dejan Ljubicic und Florian Kainz. Beide Mannschaften blicken auf einen verkorksten Herbst zurück, der sowohl den Berlinern als auch den Kölnern nur zehn Punkte einbrachte. Dementsprechend groß dürfte der Wunsch sein, den Fans noch einen Dreier unter den Weihnachtsbaum zu legen.

(APA)/Bild: GEPA