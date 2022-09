Lewa-Hattrick beschert Barca Kantersieg gegen Pilsen

via

Der FC Barcelona feiert einen souveränen 5:1-Heimsieg gegen Viktoria Pilsen und startet erfolgreich in die Champions-League-Saison 2022/23.

Im Camp Nou war Lewandowski zunächst Zuschauer, als Franck Kessie Barca in Führung brachte (13.). Dann schlug der Ex-Münchner selbst dreifach zu (34./45.+3/67.): Mit seinem sechsten, siebten und achten Pflichtspieltor der Saison schraubte der Pole seine Champions-League-Bilanz auf 89 Treffer in 107 Spielen. Lewandowski ist der erste Spieler in der Königsklasse, der für drei Klubs Dreierpacks erzielte – nach Dortmund und Bayern jetzt auch für Barcelona. Zudem traf Ferran Torres (71.).

Die Tore im Video:

1:0 Kopfballtor von Franck Kessié (13.)

2:0 durch Lewandowski (34.)

2:1 Anschlusstreffer von Jan Sykora (44.)

3:1 Doppelpack Lewandowski (45.+3)

4:1 Hattrick Lewandowski (67.)

5:1 durch Ferran Torres (71.)

