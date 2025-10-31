Lewa-Nachfolger? Barcelona an Argentinier interessiert
Beim FC Barcelona ist die Planung für Lewandowskis-Erbe voll im Gange. Der Vertrag des 37-jährigen Polen läuft im Sommer aus. Fraglich ist, ob die Blaugrana verlängern oder eine Alternative suchen.
Im Raum steht unter anderem der Argentinier Joaquin Panichelli von Racing Straßburg, so berichtet die Mundo Deportivo.
Der 1,90 Meter große Mittelstürmer kam erst im Sommer für 16,5 Mil. Euro von Deportivo Alaves. In der letzten Saison ging er für den CD Mirandes in der zweiten Spanischen Liga auf Torejagd. In 44 Spielen verbuchte der 23-Jährige 29 Scorerpunkte.
Bei Strasburg hat Panichelli einen Traumstart erwischt. Mit neun Treffern in den ersten zehn Ligue 1-Spielen führt er die Torjägerliste an. Laut Gazzetta dello Sport ist auch der AC Mailand an dem jungen Stürmer dran.
Bild: Imago