Lewandowski erlöst schwache Bayern – Ljubicic trifft bei furioser Köln-Aufholjagd

Bayern München hat nach der nächsten schwachen Vorstellung mit Ach und Krach einen Pflichtsieg eingefahren. Der deutsche Fußball-Rekordmeister rang einen biederen FC Augsburg im Bundesliga-Derby dank des späten Treffers von Robert Lewandowski (82., Handelfmeter nach Videobeweis) mit 1:0 (0:0) nieder. Die erhoffte Trendwende vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Villarreal am Dienstag war dies nicht.

Dort muss die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ein 0:1 wettmachen – und benötigt dafür deutlich mehr Spielwitz und Esprit. Von beidem war gegen Augsburg viel zu wenig zu sehen, die Verunsicherung dagegen lange Zeit mit Händen zu greifen – bis Lewandowski die Münchner mit seinem 32. Saisontor erlöste.

3:2 nach 0:2: Furioser FC Köln reißt Spiel noch aus dem Feuer

Dank einer furiosen Aufholjagd hat sich der 1. FC Köln drei wichtige Punkte im Rennen um die internationalen Plätze gesichert. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart erkämpfte sich mit viel Leidenschaft ein 3:2 (0:1) gegen den FSV Mainz 05 und machte einen 0:2-Rückstand in der Schlussphase wett.

Der FC hielt den Verfolger damit weiter auf Distanz. Mit nun 43 Zählern kletterte Köln vorerst auf den siebten Platz. Mainz war durch Jonathan Burkardt (14.) und Karim Onisiwo (55.) in Führung gegangen, doch Köln konterte durch Ellyes Skhiri (60.) und Dejan Ljubicic (78.) und Luca Kilian (82.).

Souveräner Sieg: Gladbach bleibt auf Erfolgskurs

Borussia Mönchengladbach hat nach einer weitgehend gebrauchten Saison mit dem Abstieg wohl nichts mehr zu tun. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter gewann nach guter Anfangsphase beim designierten Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth mit 2:0 (2:0) und hat nach nun zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen ein solides Polster auf den Relegationsplatz. Der Erfolg in Franken war nicht gefährdet.

Marcus Thuram (19.) und Alessane Plea mit einem mit großer Verspätung gepfiffenen Foulelfmeter (24./nach Videobeweis) nutzten die bisweilen großen Lücken und Abstimmungsprobleme in der Fürther Abwehr. Das Kleeblatt wehrte sich, kam aber über gute Ansätze nicht hinaus. Der sofortige Abstieg des Aufsteigers ist ohnehin nur noch theoretisch zu verhindern.

4:0 gegen Bielefeld: Wolfsburg verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Mit einem Kantersieg hat sich der VfL Wolfsburg Luft im Abstiegskampf verschafft. Nach drei Niederlagen om Folge schlugen die Niedersachsen Arminia Bielefeld mit 4:0 (2:0). Die Gäste hingegen verloren auswärts zum fünften Mal in Serie und stecken tief im Tabellenkeller.

In der elften Minute überwand Nmecha Bielefelds Torhüter Stefan Ortega aus kurzer Distanz. Per Kopfball war der VfL-Stürmer in der 38. Minute erneut erfolgreich. Das 3:0 gelang Mittelfeldspieler Maximilian Arnold per Freistoß in der 48. Minute, fünf Minuten später war Ex-Nationalspieler Max Kruse vor 22.512 Zuschauern per Kopf zur Stelle.

(SID) / Bild: Imago