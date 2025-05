Lewandowski im Barca-Kader für Rückspiel gegen Inter

Der FC Barcelona kann im Rückspiel des Champions-League-Halbfinales wieder auf Star-Torjäger Robert Lewandowski setzen. Wie die Katalanen am Montag mitteilten, wird der Pole beim Showdown im San Siro am Dienstag (ab 20 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 oder im Stream mit Sky X) im Kader stehen.

Lewandowski hatte im April eine Oberschenkelverletzung erlitten und war zwei Wochen ausgefallen, womit er am vergangenen Mittwoch auch das spektakuläre Hinspiel (3:3) gegen Inter verpasste. Am Sonntag war der 36-Jährige wieder ins Training zurückgekehrt. Lewandowski hat in bislang 48 Pflichtspielen in der laufenden Saison 40 Tore erzielt.

(SID)/Bild: Imago