Lewandowski läuft heiß: Barca schlägt Alaves

Robert Lewandowski zeigt im Herbst seiner Karriere weiterhin Außergewöhnliches für den FC Barcelona und hält die Katalanen beinahe im Alleingang sicher an der Spitze von La Liga. Am Sonntag sorgte der Pole mit einem Hattrick für das 3:0 (3:0) bei Deportivo Alaves, innerhalb von nur 26 Minuten erzielte er drei Treffer (7./22./32.). In elf Pflichtspielen der Saison hat der langjährige Bayern-Stürmer damit bereits zwölf Tore erzielt.

In seiner Zeit bei Barca seit 2022 war es für Lewandowski der dritte Dreierpack. Barcelona wahrte damit den Abstand von drei Punkten auf Real Madrid, der Erzrivale ist Zweiter in Spaniens höchster Liga.

Das Barca-Tor hütete am Sonntag als Vertreter des schwer am Knie verletzten Marc-Andre ter Stegen erneut Inaki Pena. Für Wojciech Szczesny, unter der Woche aus der Fußball-Rente geholt, kam das Spiel noch zu früh. Der Pole hilft in Barcelona bis Saisonende aus, Ende August war er bei Juventus Turin eigentlich abgetreten. Ter Stegen, erst kurz zuvor von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu Deutschlands neuer Nummer eins befördert, hatte sich einen Patellasehnenriss im rechten Knie zugezogen.

(SID)/Beitragsbild: Imago