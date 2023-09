Lewandowski sichert Barca knappen Auswärtssieg bei Osasuna

Zehn Punkte nach vier Runden: Der FC Barcelona hat die gute Saisonbilanz in der spanischen Fußball-Meisterschaft vor der Länderspielpause aufgebessert. Die Katalanen setzten sich am Sonntagabend auswärts gegen Osasuna mit 2:1 durch und bleiben damit Tabellenführer Real Madrid (David Alaba) als Dritter mit einem Rückstand von zwei Zählern auf den Fersen. Robert Lewandowski erlöste Barca in einer Zitterpartie mit einem verwandelten Elfmeter erst in der 85. Minute.

Zuvor hatte Jules Kounde (45.+1) für den Favoriten getroffen und „Joker“ Ezequiel Avila (74.) ausgeglichen. Alejandro Catena wurde wegen Torraubs vor dem Elfmeter ausgeschlossen.

