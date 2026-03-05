Lewandowski spricht über Zukunft

Der Vertrag von Robert Lewandowski beim FC Barcelona läuft im Sommer aus. Wie geht es mit dem 37-jährigen Angreifer weiter?

Lewandowski äußert sich im Interview mit Sky UK: „Das Gute ist, dass ich keinen Druck verspüre. […] Mit 30 oder ein paar Jahre jünger wäre das anders. Dann würde ich mich fragen: ‚Wo werde ich spielen?‘ Aber im Moment muss ich das nicht wissen. Ich habe Geduld. […] Ich gebe mir etwa drei Monate Zeit, um zu entscheiden, was ich mache. Nur ich.“

Der polnische Stürmer-Star wechselte im Sommer 2022 ablösefrei vom FC Bayern München zu den Katalanen. In fast vier Jahren steuerte Lewandowski 115 Tore und 23 Vorlagen in 179 Pflichtspielen für den Verein bei.

Bild: Imago