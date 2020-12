Das FIFA 21 Ultimate Team geht in die dreizehnte Runde. Dieses Mal schaffen es zwei Spieler aus der Deutschen Bundesliga in das ‘Team der Woche’. Gladbach-Kapitän Lars Stindl und Bayern-Tormaschine Robert Lewandowski stehen nach ihren Top-Leistungen in der vergangenen Woche in die Auswahl.

Bild: Getty