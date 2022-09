Lewandowski über Barca-Wechsel: „Bin sehr stolz auf mich“

Der frühere Bayern-Goalgetter Robert Lewandowski hat sich regelrecht begeistert über seine Anfänge beim FC Barcelona geäußert.

Robert Lewandowski hat ein erstes positives Fazit nach seinen ersten Wochen beim FC Barcelona gezogen.

„Mein Wechsel zu Barca hat mir einen Schub gegeben. Das hat mein Selbstwertgefühl gestärkt. Ich wusste, dass ich bei den Ergebnissen der Spiele eine entscheidende Rolle spielen musste, und ich habe keine Angst vor dieser Rolle“, sagte der frühere Bayern-Stürmer auf der Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft vor den Spielen der Nations League.

Lewandowski gelang in Barcelona mit acht Toren in sechs Ligaspielen ein starker Start. „Ich bin sehr stolz auf mich“, sagte Lewandowski deshalb. „Die jungen Spieler sind gut informiert, gesprächsbereit und haben keine Scheu, etwas zu fragen. Ich gebe mein Wissen und meine Erfahrung an sie weiter.“

Überrascht von vielen Chancen gegen FC Bayern

Die einzige Pflichtspiel-Niederlage mit Barca kassierte Lewandowski ausgerechnet bei seinem Ex-Klub.

Doch selbst aus der 0:2- Niederlage in München in der Champions League zog er etwas Positives: „Bevor es losging, hatten wir nicht damit gerechnet, unseren Stil derart durchsetzen und so viele Chancen kreieren zu können. Jetzt wissen wir, dass wir das können. Dieses Spiel hat gezeigt, dass wir auch Chancen in harten Partien herausspielen können.“

