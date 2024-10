Historischer Lewandowski-Viererpack: CL-Hit zwischen BVB und Real geht in die nächste Runde

Am heutigen Dienstag (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) treffen Borussia Dortmund und Real Madrid in der Neuauflage des Champions-League-Finals 2024 aufeinander. Insgesamt ist es bereits das 16. Duell in der Königsklasse zwischen den beiden Weltklubs.

Während Real in den jüngsten Aufeinandertreffen die Nase vorne hatte, erinnert sich der deutsche Verein gerne an die Saison 2012/13, als es in der Champions League gleich vier Mal zum Match zwischen Borussia Dortmund den Königlichen kam und Robert Lewandowski Fußball-Geschichte schreiben sollte.

Lewandowski gelingt historischer Viererpack gegen Real

In der Gruppenphase siegte der BVB in Madrid mit 2:1 und holte im Signal Iduna Park ein 2:2. Im Halbfinale spielten die beiden Vereine, damals trainiert von Jürgen Klopp und Jose Mourinho, erneut gegeneinander.

Im Hinspiel am 24. April 2013 erzielte Lewandowski als erster Spieler überhaupt vier Treffer in einem Champions-League-Halbfinale. Damit trug der Pole maßgeblich zum 4:1-Triumph der Schwarz-Gelben bei.

VIDEO: Lewandowski-Viererpack gegen Real

Das Rückspiel gewann Real im Bernabeu-Stadion mit 2:0, was jedoch nichts mehr am Finaleinzug des BVB änderte. Im Champions-League-Endspiel 2013 in London scheiterte Dortmund an Erzrivale Bayern München (1:2).

Real gewinnt CL-Finale 2024 gegen Dortmund

Nach einem Aufeinandertreffen im CL-Viertelfinale (2013/14) sowie zwei weiteren Duellen in der Gruppenphase (2016/17 und 2017/18) ereignete sich das wichtigste Match zwischen den zwei Mannschaften im vergangenen Frühling.

Marcel Sabitzer und Co. kämpften im Champions-League-Finale im Londoner Wembley Stadion gegen das spanische Star-Ensemble um die Krone Europas. Nach einem couragierten Auftritt der Deutschen entschieden Daniel Carvajal (74.) und Vinicius Junior (83.) die Partie allerdings zugunsten der Königlichen.

VIDEO-Highlights: Real gewinnt das CL-Finale 2024 gegen den BVB

(Red.)

Bild: Imago