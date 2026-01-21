Lewandowski vor Wechsel in die MLS?

559 Tore und 131 Vorlagen in 710 Spielen! Es sind unfassbare Zahlen, die Robert Lewandowski in seiner bisherigen Karriere unter anderem für Bayern, Dortmund und Barcelona erreicht hat.

Die große Weltkarriere des Stürmer-Stars neigt sich nun allerdings langsam dem Ende zu, so musste er zuletzt beim FC Barcelona erstmals seit 15 Jahren in fünf Ligaspielen in Folge mit einem Bankplatz vorliebnehmen.

Der Vertag des Polen läuft bei den Katalanen zum Ende der Saison und so stellt sich die Frage, wo der Stürmer-Star seine Karriere ausklingen lassen wird.

Nach Sky Sport Informationen ist ein Wechsel in die MLS für Lewandowski eine konkrete Option, aber erst im Sommer, ein Winter-Abgang ist weiterhin nicht geplant. Auch ein Transfer nach Saudi-Arabien oder innerhalb von Europa wären mögliche Schritte.

(sport.sky.de) / Bild: Imago