Lewy-Gipfel auf Mallorca: Salihamidzic kämpft weiter um Bayern-Star

via

via Sky Sport Austria

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic möchte nichts unversucht lassen, um Robert Lewandowski über den Sommer hinaus vom Verbleib in München zu überzeugen. Zuletzt traf er sich mit dem Stürmer und dessen Berater Pini Zahavi auf Mallorca.

Hasan Salihamidzic ist derzeit viel unterwegs. Tütete er in der vergangenen Woche in Manchester noch den Deal mit Sadio Mane vom FC Liverpool ein, traf er sich am Mittwoch mit Robert Lewandowski und dessen Berater Pini Zahavi auf Mallorca.

Bayerns Sportvorstand versuchte dort noch einmal den Polen von einem Verbleib in München zu überzeugen. Trotz Vertrags bis 2023 möchte Lewandowski die Bayern sofort verlassen und zum FC Barcelona wechseln. Der Rekordmeister sträubt sich dagegen jedoch noch und pocht auf die Erfüllung des Vertrags.

Barcelona will Angebot für Lewandowski erhöhen

„Wir hören, es war ein ordentliches, ein inhaltlich sehr wertvolles Gespräch“, berichtet Sky Reporter Florian Plettenberg. Doch am Ende scheinen Salihamidzic‘ Bemühungen nichts am Wunsch Lewandowskis zu ändern. „Es bleibt dabei: Lewandowski möchte den FC Bayern verlassen in Richtung des FC Barcelonas.“

Die Katalanen wollen laut Plettenberg das Angebot an die Münchner erhöhen. „Sie wollen die Bayern unter Druck setzen. Aber die Bayern haben vor, ihn weiter zu halten und ihn nicht gehen zu lassen.“ Das erste Angebot Barcas soll vor rund einem Monat rund 32 Millionen Euro betragen haben. Der Ausgang der anhaltenden Transfer-Geschichte ist weiter offen.

(skysport.de) / Bild: Imago