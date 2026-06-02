Lichtenberger bleibt beim GAK

Der GAK und Christian Lichtenberger haben sich auf eine Vertragsverlängerung bis Sommer 2028 geeinigt.

Der Mittelfeldakteur ist seit 2023 für den GAK im Einsatz und schaffte mit den Steirern gleich in seiner ersten Saison den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga. Insgesamt stand Lichtenberger bisher in 94 Pflichtspielen (16 Tore, 17 Assists) für den GAK auf dem Platz.

„Ich bin sehr froh, dass Lichti sich für den gemeinsamen Weg mit dem GAK entschieden hat. Er ist für mich noch einer der letzten „Strassenkicker“ mit dem gewissen Etwas, der auch mal etwas völlig Unerwartetes macht – solche Spieler findet man nicht mehr so oft in Österreich. Ich hoffe auch, dass er die Konstanz aus den letzten 10 Spielen in die neue Saison mitnimmt, denn dann werden wir wieder viel Freude mit ihm haben“, wird Sportdirektor Tino Wawra zitiert.

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