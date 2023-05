„Liebe Grüße nach Deutschland“ – WAC-Kapitän Leitgeb lobt neues Trainer-Duo

via

WAC-Kapitän Mario Leitgeb ist trotz der verpassten drei Punkte beim 0:0 im Heimspiel gegen den SCR Altach zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Der 34-Jährige lobt anschließend im Sky-Interview das neue Trainer-Duo (Manfred Schmid und Cem Sekerlioglu) und schickt Grüße an Vorgänger Robin Dutt.

„Wir trauen uns etwas zu, haben Selbstvertrauen, es macht wieder Spaß. Was zwei Leute ändern können in der Zeit, ist wirklich schön. Schade, dass wir uns nicht belohnt haben“, sagt Leitgeb. Angesprochen, ob dies als Kritik an Robin Dutt zu verstehen sei, erklärt der Mittelfeldspieler: „Nein, überhaupt nicht. Liebe Grüße nach Deutschland, oder?“