Liendl: “Es war am Ende ein glücklicher Sieg”

via

via Sky Sport Austria

Michael Liendl und der Wolfsberger AC konnten am Sonntag einen 2:1-Auswärtserfolg beim SK Rapid Wien einfahren. Nach dem Spiel sprach Kapitän Michael Liendl im Sky-Interview von einem “glücklichen Sieg”.

HIGHLIGHTS im VIDEO:

Michael Liendl (RZ Pellets WAC):

…über das Spiel: „Es war am Ende ein glücklicher Sieg, wir haben heute nicht unser bestes Spiel gemacht. Wir waren nicht selbstbewusst genug mit dem Ball, aber die Punkte nehmen wir natürlich sehr gerne mit. In dieser Phase der Meisterschaft ist es egal, wie der Sieg zustande kommt. Wir haben Selbstvertrauen durch die rote Karte bekommen, dann braucht man Glück und in der zweiten Halbzeit haben wir auch richtig gut gespielt. Es gibt schlechtere Wochen.“

…über seine Vertragsverlängerung: „Ich fühle mich sehr wohl beim WAC und das ist für beide Seiten eine vernünftige Lösung.“