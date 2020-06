Liendl: “Nicht so, dass wir momentan sagen: Hurra, wir sind die beste Mannschaft in Österreich”

Kein guter Tag für den Wolfsberger AC! Die Kärnter geben einen Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand und unterliegen dem TSV Hartberg mit 4:2. (Spielbericht + Highlights) Die Niederlage wurde eingeleitet durch eine Rote Karte für Nemanja Rnic und Elfmeter für die Steirer.

Michael Liendl stellt sich nach dem Spiel den Fragen von Sky-Reporter Michael Ganhör. Der Kapitän ist verägert über den Auftritt seiner Mannschaft: „Mehr als die Niederlage stört mich, dass wir so mutlos agiert haben.“ Die Frage ob die körperliche Verfassung aufgrund der Belastung eine Rolle gespielt hat, dementiert der Grazer kurz und knapp: „Wir haben eine englische Woche gespielt“.

Denn auch die Auftritte in den vergangenen Wochen stimmen den 34-Jährigen nicht wirklich zufrieden: “Ich finde, wir haben in Graz schon kein gutes Spiel gemacht, haben gewonnen das war natürlich überragend. Haben gegen LASK in Wirklichkeit auch kein gutes Spiel gemacht aber haben überragende Moral bewiesen und wir haben auch heute über weite Strecken kein gutes Spiel gemacht. Also ist es nicht so, dass wir momentan sagen – Hurra wir sind die beste Mannschaft in Österreich.“