Michael Liendl wird den WAC zum Saisonende definitiv verlassen. Der Routinier sagte im Sky-Interview:

„Der Verein hat sich so entschieden, ich habe mich so entschieden. Das ist in Ordnung. Ich lasse meine Zukunft noch offen. Ich muss das mit meiner Familie abwägen. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, was passiert. Es gibt ein Angebot vom Verein, in welcher Funktion, müssten wir noch gemeinsam entscheiden.“