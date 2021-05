Liendl: “Vorne hat die Durchschlagskraft gefehlt, hinten die Konsequenz”

via

Platzen die Europacup-Träume des Wolfsberger AC kurz vor dem Ziel? Die Lavanttaler um Kapitän Michael Liendl stehen nach der 0:3-Hinspielniederlage gegen Austria Wien im Rückspiel vor einer Herkulesaufgabe.

“Wenn du international spielen willst, dann kannst du nicht so verteidigen. Heute war es nur ein gefälliges Spiel von uns, uns hat vorne die Durchschlagskraft gefehlt und hinten die Konsequenz”, resümiert der enttäuschte Spielmacher.

Trotz der tristen Ausgangssituation will der Routinier noch nicht vorzeitig aufgeben: “Wir haben nochmal 90 Minuten vor der Brust, wir haben schon gezeigt, dass wir viele Tore schießen können, aber auch einige bekommen können. Nochmal versuchen was geht und das Herz in die Hand nehmen.”