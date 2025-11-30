Liensberger bei Shiffrin-Führung im Copper-Slalom auf Rang drei

Trotz einiger kleiner Fehler liegt Katharina Liensberger zur Halbzeit des Slaloms von Copper Mountain auf Podestkurs.

Die Vorarlbergerin, die in den bisherigen zwei Saison-Slaloms ohne Spitzenergebnis geblieben ist, hat als Dritte gut sieben Zehntel Rückstand auf Mikaela Shiffrin. Die US-Ausnahme-Skifahrerin fuhr im Heimrennen 0,28 Sek. Vorsprung auf die Schweizerin Wendy Holdener heraus und peilt damit den Sieg-Hattrick in dieser Slalom-Saison an.

Truppe nach Liensberger auch in den Top Ten

Unmittelbar hinter der viertplatzierten Lara Colturi folgt mit Katharina Truppe (+1,16) die zweitbeste Österreicherin. Katharina Gallhuber (+2,04) und Katharina Huber (+2,50) rangierten im Bereich der Top 15. Bitter verlief der erste Durchgang für Franziska Gritsch, die beim dritten Tor einfädelte, und Lisa Hörhager, die wenige Meter vor dem Ziel stürzte. Die Entscheidung in Colorado geht ab 21.00 Uhr in Szene.

(APA) / Bild: GEPA