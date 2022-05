Liga-Dritter nächste Saison fix in einer UEFA-Gruppenphase

via

via Sky Sport Austria

Mit dem Sieg von Salzburg im ÖFB-Cup-Finale gegen die SV Ried steht fest, dass der Meisterschaftsdritte der ADMIRAL Bundesliga das Ticket für das Play-off zur Europa League erbt.

Für den Dritten würde ein frühes Ausscheiden im Europacup somit im schlechtesten Fall eine Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League bedeuten.

Der Liga-Vierte tritt in der 3. Qualifikationsrunde zur Conference League an. Der Fünfte muss im Kampf um den zweiten Quali-Startplatz im dritthöchsten Europacup-Bewerb im Liga-Play-off gegen den Gewinner des Duells zwischen dem Siebenten und Achten – also den beiden erstgereihten Teams der Qualifikationsgruppe – antreten.

(APA)

Beitragsbild: GEPA