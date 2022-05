Liga gibt Strafen für Rotsünder Wimmer & Peretz bekannt

via

Der Senat 1 der Bundesliga hat in seiner heutigen Sitzung die Sperren nach den Platzverweisen der 30. Runde festgelegt.

Demnach werden Klagenfurt-Profi Nicolas Wimmer und WAC-Spieler Eliel Peretz für jeweils ein Spiel gesperrt. Als Grund wurde in beiden Fällen die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance angegeben. Beide Spieler fehlen damit bei den anstehenden Spielen der 31. Runde, in denen Klagenfurt auf Austria Wien und Wolfsberg auf Sturm Graz trifft (beide Spiele sind am Sonntag LIVE auf Sky Sport Austria zu sehen).

