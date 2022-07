Liga-Partie Klagenfurt – Rapid findet wie geplant statt

via

via Sky Sport Austria

Die Fußball-Bundesligapartie von Rapid bei Austria Klagenfurt findet wie geplant am Sonntag (17.00 Uhr) statt.

Zwar gelang den Hütteldorfern mit einem 2:1-Erfolg bei Lechia Gdansk am Donnerstagabend der Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde der Conference League, trifft dort aber erst nächsten Donnerstag auf Neftci Baku. Das Team aus Aserbaidschan eliminierte Aris Limassol mit einem 3:0-Sieg. Wären die Zyprioten weitergekommen, hätte das Spiel am Dienstag stattgefunden.

Dann hätte die Liga-Partie Rapids in Klagenfurt verschoben werden müssen, weil die Wiener dann zwischen den beiden Auswärtspartien nicht wie vorgesehen zwei spielfreie Tage gehabt hätte.

(APA)/Bild: GEPA