Ligapokal-Finale Klopp gegen Tuchel möglich

Im englischen Liga-Pokal könnte es am 27. Februar im Londoner Wembley-Stadion zu einem Finale mit den deutschen Fußball-Trainern Jürgen Klopp und Thomas Tuchel kommen. In den beiden Halbfinalspielen am 3. und 10. Jänner stehen sich der FC Arsenal und Klopps FC Liverpool sowie der FC Chelsea von Trainer Tuchel und Tottenham Hotspur gegenüber. Das ergab die Auslosung nach den Viertelfinal-Begegnungen am Mittwoch.

Liverpool setzte sich an der Anfield Road mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen Leicester City durch. Nach 90 Minuten hatte es 3:3 (1:3) gestanden. Der achtmalige Liga-Pokalsieger aus Liverpool hat den Wettbewerb seit 2012 nicht mehr gewonnen.

Chelsea gewann mit 2:0 beim FC Brentford. Tottenham erreichte durch ein 2:1 gegen West Ham United das Halbfinale. Der FC Arsenal hatte am Vortag mit 5:1 gegen AFC Sunderland gewonnen.

