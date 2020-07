Ligarivale zeigt Interesse an Rapid-Stürmer Alar

via

via Sky Sport Austria

Die Wege von Deni Alar und Rapid Wien könnten sich in diesem Transferfenster endgültig trennen.

Wie die “Krone” berichtet, zeigt der SKN St. Pölten Interesse an einer Verpflichtung des 30-jährigen Stürmers, der zuletzt an Levski Sofia ausgeliehen war. Bei den Bulgaren kam Alar in 23 Einsätzen auf drei Treffer und fünf Assists.

Die “Wölfe” aus St. Pölten benötigen nach den Abgängen von Cory Burke und Kwang-Ryong Pak dringend Ersatz im Sturm und sollen ihr Interesse an Alar bekundet haben.

Rapids Sportdirektor Zoran Barisic machte jedoch auch deutlich, dass man den Angreifer nicht verschenken werde. Alars Marktwert beläuft sich laut transfermarkt.at auf 500.000 Euro.

Bislang absolvierte Alar 170 Pflichtspiele für Rapid und verbuchte dabei 49 Tore und 20 Vorlagen. Seine Glanzzeiten liegen jedoch schon eine Weile zurück.

Seine beste Saison für die Hütteldorfer spielte Alar 2012/13, als er mit 15 Treffern hinter Hosiner, Soriano und Mané den vierten Platz in der Torjägerliste erreichte.

Deni Alar im Sky-Interview: “Wenn ich die Chance kriegen sollte, muss ich sie nutzen”

Bild: GEPA