Die Montreal Canadiens haben in der Playoff-Serie der NHL gegen Tampa Bay Lightning den Ausgleich kassiert. Mit einem 3:2 n.V. stellte das Team aus Florida am Dienstag (Ortszeit) im „best of seven“ auf 1:1. David Reinbacher stand bei den Canadiens wie im Auftaktspiel der Serie nicht im Kader. Den Siegestreffer für Tampa nach 12:48 Minuten in der Overtime erzielte der Schweizer Janis Moser. Die nächsten beiden Spiele des Erstrunden-Duells finden in Montreal statt.

Die Boston Bruins gewannen das zweite Spiel bei den Buffalo Sabres 4:2 und glichen in der Serie ebenfalls zum 1:1 aus. In der Western Conference verbuchte Colorado Avalanche mit einem 2:1 n.V. gegen die Los Angeles Kings den zweiten Sieg. Utah Mammoth stellte gegen die Vegas Golden Knights nach einem 3:2 in Las Vegas auf 1:1.

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