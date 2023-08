Ligue 1 startet mit Hütter, Danso und Co. – PSG Favorit

Das französische Fußball-Oberhaus startet am Freitagabend mit der Partie von OGC Nizza und OSC Lille (21.00 Uhr) in seine neue Saison. Nach derzeitigem Stand der Dinge mischen auch vier Österreicher mit, allen voran der neue AS-Monaco-Trainer Adi Hütter und Nationalspieler Kevin Danso bei Ligue-1-Vizemeister RC Lens. Titelverteidiger und klarer Favorit bleibt trotz eines gewaltigen personellen Umbruchs Paris St. Germain.

Beim französischen Meister hat seit Juli Coach Luis Enrique das Sagen, unter dem Spanier hat der Kader der Pariser einen neuen Anstrich bekommen. Stars wie Lionel Messi und Sergio Ramos haben den Verein längst verlassen. Weitere Spieler wie Marco Verratti und Neymar sollen folgen, da Enrique mit ihnen nicht mehr plant. Auch die Zukunft von Torschützenkönig Kylian Mbappe, dessen Vertrag 2024 ausläuft, ist seit langem ungewiss, Real Madrid gilt als Topinteressent.

Gleichzeitig hat PSG dank des Geldes aus Katar einen dreistelligen Millionenbetrag in neue Spieler investiert. Lucas Hernandez, Goncalo Ramos, Marco Asensio, Manuel Ugarte oder Milan Skriniar sollen zumindest die nationale Vorherrschaft sicherstellen. Zum Auftakt wartet am Samstag im Heimspiel der FC Lorient, wo Adrian Grbic unter Vertrag steht. Der 27-jährige ÖFB-Stürmer war allerdings in den vergangenen Jahren immer wieder verliehen worden.

Als erster Herausforderer von Paris gilt Olympique Marseille, das die neue Spielzeit gegen Stade de Reims (Samstag) eröffnet. Bei Reims steht dann schon Ex-LASK-Spielmacher Keito Nakamura im Kader, der am Donnerstag vom Club aus der Champagne für kolportierte zwölf Millionen Euro verpflichtet wurde.

Hütter will Monaco zurück in Europacup führen

Ambitionen auf die Top drei hat auch der Hütter-Club Monaco, der in der Vorsaison nur Rang sechs belegt und somit den Europacup verpasst hatte. Die Rückkehr nach Europa steht daher beim 53-jährigen Vorarlberger ganz oben. „Es ist eines unserer Hauptziele. AS Monaco verdient es, in prestigeträchtigen Wettbewerben wie der Champions League zu spielen. Und dazu muss man an der Spitze der Tabelle stehen. Das ist eine große Herausforderung für uns, und ich denke, wir haben eine Chance, sie zu erreichen“, meinte Hütter vor Saisonbeginn.

Helfen soll dabei der von Salzburg geholte Torhüter Philipp Köhn, der im Fürstentum mit Hütter, Takumi Minamino und Mohamed Camara auf weitere „Ex-Bullen“ trifft. Erste Hürde der Monegassen ist am Sonntag das Gastspiel bei Clermont Foot, dem Club des Österreichers Muhammed Cham sowie Kooperationsverein von Austria Lustenau.

Danso will nach Vertragsverlängerung mit Lens weiter für Furore sorgen

Vor einer besonderen Saison steht Danso in Lens. Um den 24-jährigen Innenverteidiger hatte es Wechselgerüchte gegeben, so soll Italiens Meister Napoli großes Interesse am ÖFB-Teamspieler gehabt haben. Der verlängerte jedoch seinen Vertrag bei den Nordfranzosen vorzeitig bis 2027 und kann sich im Herbst in der Champions League präsentieren.

„Ich habe mich in den zwei Jahren in Lens extrem weiterentwickelt, deswegen glaube ich, dass es die richtige Entscheidung ist, hier zu bleiben“, sagte Danso dem „Kicker“. „Irgendwann will ich schon den Schritt zu einem größeren Verein machen. Ich denke aber, dass ich den nächsten Schritt auch mit Lens machen kann.“ Wohin dieser führt, wird die neue Saison zeigen.

(APA) / Bild: Imago