Lijnders und Salzburg gegen Hartberg unter Zugzwang

Im zweiten Anlauf soll es mit einem Sieg klappen: Nur vier Tage nach dem 1:1 in Hartberg kommt es für Red Bull Salzburg am Mittwoch (ab 20 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) zum erneuten Duell mit dem TSV.

Der Vizemeister hat im Nachtragsspiel der 4. Runde der ADMIRAL Bundesliga Heimrecht, Trainer Pepijn Lijnders und seine Elf brauchen dringend ein Erfolgserlebnis. „Dafür müssen wir unsere Dominanz aber letztlich in Tore umwandeln. Wir brauchen am Mittwoch unbedingt die drei Punkte“, weiß auch Lijnders.

VIDEO-Highlights: Hartberg vs. Salzburg

Der Coach steht nach einer bisher völlig verkorksten Saison unter großem Druck, sein Stuhl wackelt beträchtlich. Zudem kursieren Berichte über Querelen in der Mannschaft. Der neue Sportchef Rouven Schröder möchte Ergebnisse sehen und die hat Lijnders bisher nicht geliefert. Der sportliche Ertrag blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück, die letzten fünf Meisterschaftsspiele verliefen sieglos. Eine solche Negativserie gab es zuletzt vor 13 Jahren. „Wir wollen in den letzten vier Heimspielen vor Weihnachten noch einen kleinen Lauf starten“, meinte der Niederländer.

Dieser wird auch nötig sein, schließlich geht es nicht nur um Jobsicherheit, sondern auch darum, die Salzburger wieder in die obere Tabellenhälfte zu bringen. Neben Hartberg kommen zum Jahresabschluss noch Rapid, Paris Saint-Germain und Klagenfurt nach Wals-Siezenheim – gute Gelegenheiten also, den eigenen Fans etwas zu bieten. „Wir wollen für sie kämpfen und endlich aus dem Tief rauskommen“, sagte der Trainer.

Lijnders bangt um Dedic

Aufgebaut werden soll auf dem über weite Strecken dominant geführten Spiel in Hartberg. Fraglich für die „Retourpartie“ ist Amar Dedic. Der Rechtsverteidiger musste am Samstag schon früh mit Oberschenkelproblemen ausgetauscht werden.

Die Hartberger wollen hingegen erneut den Spielverderber geben. Allerdings haben die Oststeirer in den bisherigen 17 Liga-Duellen mit den Salzburgern noch nie gewonnen (2 Remis, 15 Niederlagen). Das 1:1 am Wochenende war für den TSV aber immerhin der erste Zähler gegen die „Bullen“ seit fast fünf Jahren. „Dieser Punkt war extrem wichtig. Er gibt uns noch mehr Glauben und Energie für das Spiel am Mittwoch“, erklärte Trainer Manfred Schmid. „Wir müssen mutig und entschlossen auftreten und unsere Chancen nutzen. Dann ist auch in Salzburg für uns alles möglich.“

