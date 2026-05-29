Lilla Sipos zur Spielerin der Saison gewählt

Die Ungarin Lilla Sipos ist zur Spielerin der Saison in der Frauen-Fußball-Bundesliga gewählt worden.

Die 33-jährige Stürmerin der SPG Südburgenland/TSV Hartberg, die im Sommer zu Sturm Graz wechselt, setzte sich bei der Wahl mit 68 Punkten durch. Auf den Plätzen landeten Sarah Mattner von SKN St. Pölten (58 Punkte) und Modesta Uka vom FK Austria Wien (22).

Zur besten Torfrau wurde Jasmin Pal (Austria Wien) gewählt, bei den Coaches triumphierte Salzburgs Dusan Pavlovic mit 69 Punkten vor Meistercoach Stefan Kenesei (58). Bei der Abstimmung waren Kapitäninnen, Trainer und Trainerinnen sowie Sportdirektoren und Sportdirektorinnen wahlberechtigt.