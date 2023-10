Lillard überragt beim Bucks-Debüt – Auch Lakers siegen

Basketball-Superstar Damian Lillard hat in der Profiliga NBA ein spektakuläres Debüt für die Milwaukee Bucks gegeben. Beim 118:117-Heimsieg gegen die Philadelphia 76ers zum Saisonauftakt des Titelkandidaten erzielte der Guard 39 Punkte.

Auch LeBron James hatte nach der Auftaktniederlage gegen den Meister Denver Nuggets Grund zum Feiern. Mit einem starken Schlussviertel führte der routinierte Superstar (38) seine Los Angeles Lakers zum 100:95-Erfolg gegen die Phoenix Suns. Insgesamt kam James auf 21 Zähler. Bei den Suns dominierte Kevin Durant mit 39 Punkten.

„Dame“ mit Vereinsrekord

Lillard schrieb Klubgeschichte. Nie hatte ein Profi bei seinem Bucks-Debüt mehr Zähler verbucht. Die alte Bestmarke, 1984 aufgestellt von Terry Cummings, lag bei 34 Punkten. Der zweimalige MVP Giannis Antetokounmpo harmonierte prächtig mit seinem neuen Teamkollegen und steuerte 23 Zähler sowie 13 Rebounds bei.

„Ich bin in diese Art von Situationen gekommen, weil ich wusste, was von mir erwartet wird“, sagte Lillard, der im vergangenen Monat von den Portland Trail Blazers gewechselt war. „Sie ermuntern mich, die Kontrolle zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen.“

Lillard traf neun von 20 Würfen aus dem Feld, darunter vier von zwölf Dreiern. Außerdem versenkte der 33-Jährige alle 17 seiner Freiwürfe, dazu kamen acht Rebounds und vier Assists. Für die Sixers, die ohne den verspätet ins Trainingscamp eingestiegenen James Harden antraten, kam Tyrese Maxey als Topscorer auf 31 Punkte, MVP Joel Embiid erzielte 24 Zähler.

NBA untersucht Abwesenheit von Harden

Weil neue Regeln der NBA vorsehen, dass Starspieler bei Spielen, die landesweit im Fernsehen übertragen werden, zur Verfügung stehen, hat die NBA eine Untersuchung eingeleitet. Die Partie am Donnerstag wurde vom Sender TNT ausgestrahlt. „Wir untersuchen die Fakten rund um die Verfügbarkeit von James Harden heute Abend, um festzustellen, ob es einen anerkannten Grund für seine fehlende Teilnahme gibt“, sagte Ligasprecher Michael Bass in einer Erklärung.

In der Off-season hatte Harden um einen Trade zu den Los Angeles Clippers gebeten, doch die beiden Seiten konnten sich nicht einigen. Harden stritt sich mit der Geschäftsführung der 76ers und ließ Teile der Saisonvorbereitung aus. Das Team gab in seinem Statusbericht über die Verletzen an, dass Harden wegen „Wiedereinstiegs in den Wettkampf“ ausfiel.

