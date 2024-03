Lille zu stark: Sturm im Achtelfinal-Hinspiel chancenlos

Der SK Sturm hat das Achtelfinal-Hinspiel in der Conference League gegen den französischen Klub OSC Lille deutlich mit 0:3 verloren und besitzt damit kaum noch Chancen auf den Einzug unter die letzten Acht.

Lilles Starstürmer Jonathan David brachte die von Beginn an dominant auftretenden Gäste in der 28. Minute in Führung und schnürte kurz nach der Pause den Doppelpack (51.). Edon Zhegrova machte mit einem sehenswerten Schlenzer zum 3:0 alles klar (71.).

Alle Tore:

0:1 – David

0:2 – David

0:3 – Zhegrova

