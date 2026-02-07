Lilli Tagger zieht ins Mumbai-Finale ein

Die 17-jährige Lilli Tagger steht beim WTA125-Tennisturnier in Mumbai bereits im Finale.

Die Osttirolerin besiegte am Samstag in Indien die Chinesin Tian Fangran 6:2,7:6(3). Im Endspiel trifft sie auf die Thailänderin Mananchaya Sawangkaew. Tagger könnte nach dem Challenger-Sieg in Fudschaira (VAE) vor einer Woche den zweiten Titel en suite feiern. In jedem Fall klettert sie weiter in Richtung Top 100. Nach dem Finaleinzug liegt sie im Liveranking auf Platz 113.

Holt der Schützling von Francesca Schiavone bei dem mit 115.000 Dollar dotierten Hartplatzturnier den Titel, würde sie bis auf Platz 109 vorstoßen. Für den Einzug ins Endspiel erhält sie 8.400 US-Dollar (rund 7.100 Euro) sowie 81 WTA-Zähler, der Titel bringt 125 Punkte und 15.500 Dollar.

(APA) / Bild: Imago