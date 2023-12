Linksverteidiger gesucht! BVB hat Real- & United-Star auf dem Zettel

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem Linksverteidiger. Schlagen die Schwarz-Gelben im Winter-Transferfenster noch mal zu?

Mit Julian Ryerson, Marius Wolf, Thomas Meunier, Mateu Morey und Ramy Bensebaini stehen nominell nur fünf Außenverteidiger im Kader, davon ist Bensebaini der einzige Linksverteidiger. Da die BVB-Bosse mit den Leistungen des 28-Jährigen nicht vollends zufrieden sind und der Ex-Gladbacher im Januar mehrere Wochen mit Algerien beim Afrika-Cup weilen wird, braucht Borussia Dortmund auf dieser Position Verstärkung.

„Wir haben da natürlich ein paar Gedankenspiele intern, wir werden uns aber natürlich auch Gedanken machen, ob wir von extern jemanden dazu holen können. Wenn es Sinn macht, wenn es wirtschaftlich möglich ist. Dann werden wir eine Entscheidung treffen“, erklärte BVB-Trainer Edin Terzic und schloss dabei nicht aus, sich beim eigenen Nachwuchs zu bedienen. Doch mit den hohen Zielen der Borussia in Bundesliga und Champions League ist eine externe Lösung, die auf Anhieb weiterhilft, sehr wahrscheinlich.

BVB hat Garcia und Reguilon auf dem Radar

„Das Budget ist sehr schmal mit fünf bis sechs Millionen Euro. Da muss Sebastian Kehl schon sehr kreativ sein und wird das aller Voraussicht nach mit einer Leihe sein“, sagte Sky Reporter Patrick Berger. Zwei Spieler stehen dabei im Fokus. Der erste ist Fran Garcia. Sky kann die Informationen aus Spanien bestätigen, dass der BVB Interesse am 24-Jährigen hat. Obwohl Garcia keinen Stammplatz bei Real Madrid hat, wird es für Dortmund schwer werden, den Spanier von den Königlichen loszueisen.

Der zweite Linksverteidiger, den die Schwarz-Gelben auf dem Zettel haben, ist Sergio Reguilon. Der 26-Jährige ist aktuell von Tottenham Hotspur an Manchester United ausgeliehen, spielte dort in der Premier League aber nur einmal über die vollen 90 Minuten. Interessant: Reguilon besitzt eine Klausel im Vertrag, mit der er die Leihe selbst jederzeit beenden kann. „Der Spanier könnte ein Thema in den nächsten Tagen werden, wenn der BVB reinfunkt. Dortmund hat sich auch bereits nach dem Spieler erkundigt“, machte Berger deutlich.

