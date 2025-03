Linz erzwingt Entscheidungsspiel gegen KAC

Die Black Wings Linz haben ein Entscheidungsspiel um den Aufstieg ins Finale der ICE-Eishockeyliga erzwungen. Die Linzer gewannen am Sonntag das sechste Halbfinalmatch gegen den KAC 2:0 (0:0,0:0,2:0) und glichen die „Best of seven“-Serie zum 3:3 aus. Damit wird am Dienstag (19.15) in Klagenfurt der Endspiel-Gegner von Titelverteidiger Red Bull Salzburg ermittelt.

Die Black Wings erwiesen sich einmal mehr als Mannschaft mit Nerven und Moral. Bereits zum fünften Mal im heurigen Play-off standen sie mit dem Rücken zur Wand und unter Siegzwang, um nicht auszuscheiden. Shawn St-Amant sorgte im Finish (57.) dafür, dass auch diesmal die Saison noch nicht zu Ende ist. Luka Maver fixierte ins leere Tor den Endstand (60.).

Vor neuerlich ausverkauftem Haus entwickelte sich ein anderes Spiel als in den vorangegangenen Partien. Beide Mannschaften agierten defensiv ausgesprochen diszipliniert und ohne grobe Schnitzer. In dem ausgeglichenen Match hatten die Klagenfurter im ersten Drittel und die Linzer im Mitteldrittel ein kleines Chancenplus, viele hochkarätige Möglichkeiten gab es aber auf beiden Seiten nicht. Bis St-Amant im Finish antrat und KAC-Torhüter Sebastian Dahm bezwang.

