Linz trotz Heimvorteils im Pre-Play-off vor Graz gewarnt

Die Black Wings Linz haben sich für die Pre-Play-offs der ICE Hockey League zwar die Graz99ers als Gegner ausgesucht. Die Linzer müssen in der am Dienstag (19.30 Uhr) beginnenden „best of three“-Serie um ein Viertelfinal-Ticket dennoch vor ihrem Kontrahenten gewarnt sein. Die Grazer haben drei von vier Saisonduellen mit den Black Wings gewonnen, darunter beide in Linz. Auch gegen Ende des Grunddurchganges präsentierten sich die 99ers in stärkerer Verfassung.

Die Steirer schafften es dank drei Siegen in den letzten vier Runden noch auf Platz zehn. Daniel Woger und Sam Antonitsch taten sich dabei mit gemeinsam zwölf Scorerpunkten hervor. Dazu verfügen die Grazer mit Christian Engstrand über einen starken Goalie. „Ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, diese Pre-Play-offs zu überstehen“, meinte 99ers-Headcoach Johan Pennerborn. „Die Mannschaft stand in den letzten Wochen unter großem Druck und sie hat es schlussendlich geschafft, diesen Marathon über die Ziellinie zu bringen.“

Die Linzer dagegen sind zuletzt etwas außer Tritt geraten. Das 4:2 am Sonntag zum Grunddurchgangsabschluss gegen Fehervar war der erste Sieg nach davor sechs Niederlagen. „Wir müssen jetzt unser bestes Eishockey abrufen“, forderte Trainer Philipp Lukas. „Das Kribbeln ist natürlich da, die Aufregung steigt. Wir wollen unser Bestes geben, um diese Hürde auch noch zu schaffen.“ Spiel zwei ist am Freitag (19.30 Uhr) in Graz angesetzt, ein allfälliges drittes am Sonntag erneut in Linz. Um den zweiten offenen Viertelfinal-Platz spielen Szekesfehervar und Asiago.

