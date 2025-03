Linz verkürzt in Viertelfinal-Serie gegen Graz

Die Black Wings Linz haben sich vor Heimpublikum redlich und letztlich erfolgreich um einen Sieg gegen die Graz99ers bemüht. Die Oberösterreicher gewannen am Donnerstagabend das dritte Viertelfinalspiel der Eishockeyliga ICE gegen die Graz 99ers, nach dem 3:2 in der Overtime verkürzten sie in der „best of seven“-Serie auf 1:2. Die nächste Partie ist für Samstag in Graz angesetzt.

Die ersten drei Treffer fielen alle in den ersten zehn Minuten des ersten Drittels – und das im Zweiminutentakt. Vor 4.100 Zuschauern brachte Sam Antonitsch in der 6. Minute das Gästeteam in Führung, für den Ausgleich sorgte Shawn St-Amant. Der bis zur Schlussminute der regulären Spielzeit vermeintliche Siegestreffer gelang Lukas Kainz. 42 Sekunden vor Schluss war nach einem Tor von Sean Collins aber alles wieder offen, und die Partie ging in die Overtime. Dort fiel die Entscheidung erst in der insgesamt 88. Minute, erneut erfolgreich war St-Amant.

Ergebnis der ICE-Eishockeyliga vom Donnerstag – Viertelfinale („best of seven“), 3. Spiel:

Steinbach Black Wings Linz – Moser Medical Graz99ers 3:2 (1:2,0:0,1:0;1:0). Stand in der Serie: 1:2. 4. Spiel am Samstag in Graz (18.30 Uhr)

(APA)

Bild: GEPA